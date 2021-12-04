Düzenlenen etkinlikte 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra Taş Mescit içindeki Mevlevihane’de ilk meali-yi sema (anlatımlı sema mukabelesi) yapıldı.

Program öncesi Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD) Başkan Yardımcısı Yüksel Arslan, Taş Mescit'in tarihi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Arslan, Çankırı tarihi adına önemli bir olaya şahitlik ettiklerini anlattı:

"Tarih 1235, Alaaddin Keykubat dönemi, Cemalettin Ferruh Çankırı Valisi ve bulunduğumuz yerde darüşşifa inşa ediliyor. 1242'de darülhadis inşa ediliyor. O günden bugüne kadar hem darülhadis hem darüşşifa maddi manevi olarak Çankırı kültürüne hizmet ediyor. 1450’li yıllara geldiğimiz zaman Candaroğlu Kasım Bey zamanında burasının bedene şifa bir mekan olmasının yanı sıra ruhlara da şifa olması hasebiyle Mevlevihane’ye dönüşüyor."

“96 yıl sonra 570 yıllık gelenek yeniden diriliyor”

Tekke ve Zaviye Kanunu ile Mevlevihane’nin kapatıldığını vurgulayan Arslan, 96 yıl sonra 570 yıllık geleneğin "yeniden dirilişi" için bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından meali-yi sema ayini icra edildi.

Etkinlik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı Yazarlar ve Sanatçılar Derneği (ÇAYASAD) tarafından düzenlendi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile davetliler katıldı.