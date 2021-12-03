Güney Afrika Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Nelson Mandela fotoğraf sergisi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı.

Açılışta konuşan Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Dıpuo Letsatsı-Duba, Nelson Mandela'nın beyaz ya da siyah olsun ırk egemenliğine karşı savaştığını belirterek, "Nelson Mandela bir kurtuluş kahramanı, milletimizin babası ve ırk ayrımcılığı sistemine karşı gelerek 27 yıl hapis yatmış bir kişiydi. 1964'de idam cezasıyla yargılanırken mahkemeye söylediği sözler ölümsüzleşti" dedi.

Açılış törenine Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Küba büyükelçilerinin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Nelson Mandela'yı anlatan kısa bir belgeselin de gösterimde olduğu sergi 15 Aralık'ta sona erecek.