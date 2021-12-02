Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün katkısıyla düzenlenen "Geçmişe Saygı Geleceğe Umutla" sergisi, İstanbul Tarık Zefer Tunaya Kültür Merkezinde kapılarını açtı. Açılışı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan yaptı.

Aynı liseden mezunlar

Amatör ve profesyonel ressamlardan oluşan 44 kadın sanatçının ortak noktası, İstanbul Kız Lisesi mezunu olmaları. İstanbul Kız Lisesi Sanat Grubu çatısı altında birleşen kadın sanatçılar, lisenin kuruluşunun 110'uncu yılını bir sergiyle taçlandırdı.

17 Aralık'a kadar devam edecek sergi, her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.