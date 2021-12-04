Kilisedeki kazılarda yaklaşık 1600 yıllık duvar kalıntıları bulundu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, bölgedeki kazıların 1921 yılında başladığını söyledi.

Hristiyanlık inancına göre Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Yuhanna'nın Selçuk'a geldiğine ve burada öldüğüne inanıldığını söyleyen Mimaroğlu, şunları anlattı:

"Aziz Yuhanna Efes'e gelip 100 yaşına kadar burada yaşamıştır ve buraya gömülmüştür. Bu alanda erken dönemde 3-4. yüzyıllarda bir yapı inşa ediliyor. Bu yapı daha sonra bir kiliseye dönüştürülüyor. Günümüzde hala araştırması ve incelemesi bitmemiş bu yapı Batı Anadolu'da çok önemli bir Ortodoks yapısıydı."

"Yaptığımız kazılar burada anıtsal bir yapının olduğunu bize gösterdi"

Doç. Dr. Mimaroğlu, kilisenin kuzey bölümünde çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Yaptığımız kazılar burada anıtsal bir yapının olduğunu bize gösterdi. Geç Bizans döneminden başlayarak Orta ve Erken Bizans dönemine, belki de Theodosius dönemine dayanan duvarı ortaya çıkardık. Buradan gelen malzemeler değerlendirme aşamasında" bilgisini verdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü araştırma görevlisi Fırat Baranaydın ise "2021 yılı çalışmalarımız Tunç Çağı'ndan Helenistik döneme ve Bizans çağına kadar olan 3 bin yıllık aralığı kapsayacak" dedi.