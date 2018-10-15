Hem ahşaba hem tellere gönlüyle dokunuyor

Osmaniye Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan 79 yaşındaki Ahmet Türkmenoğlu, unutulmaya yüz tutan ahşap oymacılığı sanatının son temsilcilerinden.

63 sene önce kendi kendine öğrendiği ahşap oyma sanatını ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Türkmenoğlu, bu sanatı icra etmekten zevk aldığını ve mutlu olduğunu söylüyor.

"Hiçbir ticaret amaç gütmüyorum"

İlk başlarda köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Türkmenoğlu, daha sonra köylerinin yakınına açılan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nde işe girdiğini ve oradan emekli olduğunu anlattı.

Çalışırken bile devam ettirdiği ahşap oyma sanatını tamamen kendi içinden gelen bir içgüdüyle öğrendiğini belirten Türkmenoğlu, şöyle konuştu:

"Bu sanatlar kaybolmak üzere. Ben bunları yaşatmak için, bu işlerden zevk aldığım ve yeni nesillere aktarmak için yapıyorum. Hiçbir ticaret amaç gütmüyorum. Ben de devam ettirmesem unutulup gidecek. Gece gündüz yorulmadan tahtadan bardak, testi, kaşık, kepçe, süs eşyası, keman, kemence, saz ne gördüysem hemen yaparım. Bir kere görmem yeter."

Bu işi yüreğimle öğrendim

16 yaşındayken başladığı ahşap oymacılığı sanatını kendi kendine öğrendiğini vurgulayan Türkmenoğlu, şunları söyledi:

"Bu iş kalbimden gelen içten gelen bir iş. Hiç kimseden görmedim, öğrenmedim. Bu işleri kalbimden, içimden gelen şevkle öğrendim. Bir örneği göreyim elimden kurtulamaz. Çocuklarıma da öğrettim. Bazıları beni bile geçti sayılır. Birkaç hevesli insanda benden örnek alarak bu işe başladı. İsteyene öğretirim hem de zevkle. Yoksa bu sanat yitip gidecek. İnsanlar artık hazıra alışmış. Oturup bağlama çalıp şarkı söyleyeyim diyen yok. Televizyondan telefondan dinliyor. Eski sanatlar yok olmak üzere."

Yaptığı el işi ürünlere özellikle şehir dışından gelen insanların ilgi gösterdiğini belirten Türkmenoğlu, bu eski sanatlara gönül verenlere saygı duyduğunu anlattı.

"Kimse bana nota falan göstermedi"

Ahşaptan kemençe, keman, bağlama gibi müzik aletleri de yapan, yaptığı aletleri de ustalıkla çalan Türkmenoğlu, "Bu da içimden gelen birşeydi. Kimse bana nota falan göstermedi, öğreten olmadı. Tamamen kendi kendime, kendimi eğlendirme amacıyla öğrendim, çalıp söylüyorum. Eskiden daha çok söylerdim ama ses kalmadı artık söyleyemiyorum" dedi.

Kaynak: AA