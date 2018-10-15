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Eşsiz doğasıyla öne çıkan Gümüşhane'de sonbahar renkleri

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Gümüşhane'de doğa sonbahar renklerine büründü.

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Keşfedilmeyi bekleyen el değmemiş güzellikleri ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerine huzur vadeden Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri kendini gösteriyor.

Doğaseverler, ekim ayıyla sarı, kırmızı ve yeşilin onlarca tonuna bürünen yüksek kesimlerinde temiz havanın ve renklerin tadını çıkarıyor.

Doğayla baş başa yaşam

Merkeze bağlı Yeniköy'de yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Demir, uzun yıllardan sonra döndüğü köyünde doğayla baş başa yaşam sürdürüyor.

Demir, 25 yıllık öğretmenlik yaşamının ardından çok sevdiği köyüne yerleştiğini söyledi.

Doğada çalışmayı ve gezinmeyi çok sevdiğini anlatan Demir, "Sonbaharla birlikte yaprakların sararmasıyla dağlarımız çok güzel görüntü alıyor. Atımla dağlarda geziyorum. Yürüme zorluğum olduğu için atım da bana yardımcı oluyor. Tabiatı çok seviyorum" dedi.

Demir, Gümüşhane'nin bakir bir coğrafya olduğundan bahsederek, özellikle sonbaharda yaşanan renk cümbüşünün, seyrine doyumsuz görüntüler sunduğunu belirtti.

Demir, doğaseverleri Gümüşhane'ye davet etti.

Kaynak: AA

Etiketler: sonbahar, Gümüşhane, el değmemiş güzellik, Doğa
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