İstanbul Büyükşehir Belediyesi "İBB Kültür" mobil uygulamasını hayata geçirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) geliştirdiği ve akıllı cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen uygulama sayesinde İstanbullular kentteki kültür sanat etkinliklerinden haberdar olacak.

"İBB Kültür" mobil uygulamasını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı vatandaşların hizmetine sundu.

"Değişiklikler anında kullanıcıya bildirilecek"

Uygulama sayesinde İstanbullular nerede, ne zaman, hangi etkinliklerin olduğunu önceden öğrenebilecek, değişiklikler anında kullanıcıya bildirilecek.

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, sezon boyunca yoğun bir programı yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"1 Ekim'de kültür sezonunu açtık. İstanbul'da 15 milyon nüfusun tamamına ulaşmak istiyoruz. Malumunuz akıllı telefon uygulamaları artık herkesin elinde ve cebinde, biz de android uygulamalarıyla bu çalışmayla vatandaşımızın 'cep telefonuna girdik' diyebiliriz. Uygulamamız tüm kültür etkinliklerimizi gösteriyor. Navigasyona bağlantı yapabiliyor, hangi kültür merkezinde hangi çalışmamız var bunların hepsini görebiliyoruz. 2017 yılında ilk adımları atıldı ve artık tamamıyla çok rahat kullanabileceğimiz bir uygulama oldu."

Uygulamada neler var?

Uygulama üzerinden İstanbul'daki kültür merkezlerine, en yakın kültür merkezlerinin açık adreslerine ulaşılabiliyor. İşaretlenen kültür merkezine yine uygulama üzerinden navigasyon hizmeti sağlanabiliyor.

İl genelinde düzenlenecek etkinlikler önceden duyuruluyor.

Uygulamada seminer, söyleşi, konser, çocuk ve yetişkin tiyatrosu, sergi ve sinema için özel kategoriler oluşturuldu. Bu kategorilerden dilediğine tıklayarak en yakın zamanda hangi etkinliğin olacağı, ne zaman yapılacağı, kimlerin katılacağı gibi tüm detaylara ulaşılabiliyor. Bu özelliğiyle "İBB Kültür” ilgi alanına göre arama yapma ve etkinlik bilgilerine kolayca ulaşma imkanı tanıyor.

Uygulamayı kullanan sanatseverler etkinliklerin detayında bulunan "Etkinliği Takip Et" butonuyla etkinlik öncesi hatırlatma bildirimi alabiliyor. "Takvime Ekle" butonuyla ise programı takvimine ekleyebiliyor.

Saat, tarih gibi değişiklikler anında kullanıcıya bildiriliyor.

Kaynak: AA