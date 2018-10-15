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Çin'de nefes kesen cam tabanlı asma köprü ziyaretçilerini ağırlıyor

Çin'de bulunan cam tabanlı asma köprü, ziyaretçilerine muhteşem bir manzara sunuyor.

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Çin Shangluo'da bulunan cam tabanlı asma köprü, heyecan verici bir deneyim yaşamak isteyen turistleri ağırlıyor.

Ziyaretçiler, 150 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki asma köprünün cam kısmından baktığında muhteşem bir manzarayla karşılaşıyor.

Köprüde meydana gelebilecek hasarı önlemek için turistler köprüye çıkmadan önce ayakkabılarına galoş geçiriyor.

Aynı zamanda bir cesaret denemesi olan cam köprünün yanında, yine camdan inşa edilen 480 metre uzunluğundaki kaydırak da yer alıyor. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: shangluo, manzara, çin, cam tabanlı asma köprü
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