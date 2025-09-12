Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev" filmi Arnavutluk'ta ödüle layık görüldü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiran Avrupa Gençlik Film Festivali 5-10 Eylül tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirildi.

T.C. Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından katkı sunulan festivalde Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Karadağ, İsveç, Kosova ve İtalya’dan sinema filmleri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra sinema dünyasının genç isimleri ile söyleşiler de gerçekleştirildi.

Festivale bu yıl, Türkiye’den başarılı yönetmen Hatice Aşkın “Adresi Olmayan Ev” filmi ile katıldı. Aşkın’ın filmi 8 Eylül Pazartesi günü, Tiran Agimi Sanat Merkezinde sinemaseverlerle buluştu. İlgiyle takip edilen film izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hatice Aşkın film gösterimi sonrasında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

3. Tiran Avrupa Gençlik Film Festivalinin ödül töreni ise 10 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’da düzenlendi. Tiran Agimi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde Hatice Aşkın’ın “Adresi Olmayan Ev” adlı filmi jüri üyeleri tarafından en iyi film ödülüne layık görüldü.

Ödülünü jüri üyelerinin elinden alan Aşkın, yaptığı kısa konuşma ile festivale katılmaktan ve ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aşkın, festivalin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan paydaşlara ve desteklerinden ötürü Tiran Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini iletti.

Ödül töreni fotoğraf çekimleriyle son buldu.