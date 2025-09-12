Parçalı Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 12.09.2025 19:55

Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev" filmi Arnavutluk'ta ödüle layık görüldü

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Gençlik Film Festivali (TEYFF) kapsamında gösterimi yapılan "Adresi Olmayan Ev" en iyi film ödülüne layık görüldü.

Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev" filmi Arnavutluk'ta ödüle layık görüldü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tiran Avrupa Gençlik Film Festivali 5-10 Eylül tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleştirildi.

T.C. Tiran Büyükelçiliği ve Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından katkı sunulan festivalde Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Polonya, Karadağ, İsveç, Kosova ve İtalya’dan sinema filmleri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra sinema dünyasının genç isimleri ile söyleşiler de gerçekleştirildi.

Hatice Aşkın'ın "Adresi Olmayan Ev" filmi Arnavutluk'ta ödüle layık görüldü

Festivale bu yıl, Türkiye’den başarılı yönetmen Hatice Aşkın “Adresi Olmayan Ev” filmi ile katıldı. Aşkın’ın filmi 8 Eylül Pazartesi günü, Tiran Agimi Sanat Merkezinde sinemaseverlerle buluştu. İlgiyle takip edilen film izleyicilerden büyük beğeni topladı. Hatice Aşkın film gösterimi sonrasında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

3. Tiran Avrupa Gençlik Film Festivalinin ödül töreni ise 10 Eylül Çarşamba günü saat 21.00’da düzenlendi. Tiran Agimi Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ödül töreninde Hatice Aşkın’ın “Adresi Olmayan Ev” adlı filmi jüri üyeleri tarafından en iyi film ödülüne layık görüldü.

Ödülünü jüri üyelerinin elinden alan Aşkın, yaptığı kısa konuşma ile festivale katılmaktan ve ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aşkın, festivalin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan paydaşlara ve desteklerinden ötürü Tiran Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini iletti.

Ödül töreni fotoğraf çekimleriyle son buldu. 

ETİKETLER
Arnavutluk Sinema Yunus Emre Enstitüsü
Sıradaki Haber
“5 Ressam 1 Şehir: Canım İstanbul Sergisi” sanatseverlerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:20
İzmir'de 2 polisimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili 2 tutuklama
21:12
Tunus’taki Küresel Kararlılık Filosu'nun yarın Gazze'ye hareket etmesi öngörülüyor
20:28
Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' davasında ara karar açıklandı
21:02
YSK'dan CHP açıklaması: Gerekçeli karar duyuruldu
20:08
İstanbul'da 73 bin konut "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürüldü
19:51
Şehidimiz Asım Türk'ün emaneti ailesine yeni ev yapılacak
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
Türk Kızılay gönüllüleri ve OGM personeline ilk yardım eğitimi verildi
FOTO FOKUS
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
Navigasyona güvenen sürücü, dar sokakta sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ