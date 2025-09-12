Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 12.09.2025 11:48

"Uzunköprü köftesi" tescillendi

"Uzunköprü köftesi" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

"Uzunköprü köftesi" tescillendi
[Fotograf: AA]

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, 2023'te yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını belirtti.

Uzunköprü köftesinin coğrafi işaret tescili alarak koruma altına alındığını aktaran Akalın, bu önemli gelişmenin yalnızca bölgenin yöresel mutfak kültürünü değil, aynı zamanda Uzunköprü'nün tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini de geleceğe taşıyacağını vurguladı.

Coğrafi işaret tescilinin ilçeye değer katacağını belirten Akalın, "Yüzyıllardır sofralarımızda yer alan, özgün yapılışı ve eşsiz lezzetiyle ün kazanmış olan Uzunköprü köftesi artık yalnızca bir yemek değil, memleketimizin kimliğini temsil eden bir marka haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Akalın, Uzunköprü köftesinin coğrafi işaret tescili almasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Coğrafi İşaretler
Sıradaki Haber
Müze ve ören yerlerini 8 ayda 21,6 milyon kişi ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:59
Mekanize piyadenin 'ufku gören' zırhlıları envantere girdi
11:51
Yol kenarındaki yangını gören tatilci aile alevlere müdahale etti
11:39
Türkiye'de ATM sayısı 55 bini aştı
11:32
Yüksek katma değerli ihracat potansiyeli artırılacak
11:36
TÜRKSAT 7A için çalışmalar başladı
11:29
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 20 Filistinli hayatını kaybetti
Zirvelerden yerin derinliğine inen dağcılar obruk tehlikesine dikkati çekti
Zirvelerden yerin derinliğine inen dağcılar obruk tehlikesine dikkati çekti
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ