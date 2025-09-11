Müze ve ören yerlerini 8 ayda 21,6 milyon kişi ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından itibaren 8 ay içinde ziyaret edilen müze ve ören yerleri arasında, 1 milyon 741 bin 547 ziyaretçiyle İzmir Efes Ören Yeri ilk sırada yer aldı.

Denizli Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri 1 milyon 613 bin 357, Göreme Ören Yeri 766 bin 937, Paşabağlar Ören Yeri 753 bin 638 ziyaretçiyle en çok ilgi gören alanlar arasında oldu.

İstanbul'daki Galata Kulesi, yılın ilk 8 ayında en çok gezilen yerler arasında 651 bin 197 ziyaretçiyle beşinci sırada, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri ise 497 bin 394 ziyaretçiyle altıncı sırada yer aldı.

Kaymaklı Yeraltı Şehri 460 bin 262 ve Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi 454 bin 48 kişi tarafından ziyaret edilirken, Sümela Manastırı 392 bin 976, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 375 bin 870 ziyaretçiyle ilk 10'da kendisine yer buldu.

"Bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihimizin izlerini milyonlarla paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. 2025 yılının ilk 8 ayında müze ve ören yerlerimizi ziyaret edenlerin sayısı 21 milyon 610 bin 964'e ulaştı. Restorasyonlardan dijitalleşmeye, yeni müzecilik anlayışından kültür rotalarına kadar attığımız her adım, bu değerli mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Her bir taşında, her bir izinde insanlık tarihinin sesi olan bu mirası korumak ve geleceğe aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin ışığını tüm dünyaya taşımaya devam edeceğiz."

Ersoy, en çok ilgi gören ilk 10 müze ve ören yerini toplam 7 milyon 707 bin 226 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.