Sinema salonlarında 12 yeni film

Büyük Taarruz öncesi bir askeri görev ile bilinmeyen bir uzaylı tehdidini işleyen tarihi bilim kurgu filmi "Tehlikeli Bölge", dram ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Kurtuluş Savaşı döneminde askerlerin yaşadığı zorlukları ve karşılaştıkları yenilikçi düşmanı odağına alan film, Büyük Taarruz'a 3 gün kala Başkumandan Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alıyor.

Anadolu ve Rumeli'nin farklı yörelerinden askerlerin korkuları, çatışmaları ve insan hikayelerinin seyirciye sunulacağı filmde savaşın gerçekçiliği ile verilen mücadele yansıtılıyor.

Yapımcılığını Serkan Semiz'in üstlendiği filmi Ramazan Ekmekçi yönetti. Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir ise filmde başrolleri paylaştı.

"Program"

Hakan Kadıoğlu'nun yönettiği "Program" haftanın bir diğer yerli bilim kurgu ve aksiyon filmi olacak.

Kadir Anıl Adıgüzel, Erdem Anıl Uçar ve Mehmet Akay'ın rol aldığı film, her günü benzer şekilde yaşayan bir adamın, bir yapay zeka asistanı sayesinde gerçeklik ile sanal dünya arasında sıkışmış bir halde geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor.

Yeniden vizyona girecek filmler

Mahsun Kırmızıgül'ün Türkiye'nin güneydoğusunda mayınlarla çevrili bir sınır köyünde yaşayan insanların göçe zorlanmasını anlatan 2009 yapımı "Güneşi Gördüm" filmi yeniden vizyona girecek. Filmde Sarp Apak, Mahsun Kırmızıgül, Yiğit Özşener, Altan Erkekli, Cihat Tamer, Emre Kınay, Menderes Samancılar, Cezmi Baskın, Macit Sonkan, Şerif Sezer, Demet Evgar, Ali Sürmeli, Hande Subaşı ve Zafer Ergin rol aldı.

Robert Zemeckis'in 1985 yapımı "Geleceğe Dönüş" filmi Amerika'daki gösteriminin 40. yıl dönümü dolayısıyla yeniden sinemaseverlerle buluşacak.

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın filmi "Kara Şövalye Yükseliyor", macera ve aksiyon tutkunlarını yeniden sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinin finalinde, Bane'in Gotham'a saldırmasıyla Bruce Wayne, 8 yıllık huzurun ardından yeniden Batman olmak zorunda kalır.

John Lasseter'in 1995 yapımı animasyon filmi "Oyuncak Hikayesi" ile Eduardo Schuldt'un 2023 Peru yapımı anime filmi "Ayı Kardeşler: Macera Ormanı" da bu hafta yeniden beyaz perdede olacak.

"Takip"

David Mackenzie'nin yönetmenliğini üstendiği, Riz Ahmed, Willa Fitzgerald ve Lily James'in başrollerinde yer aldığı "Takip" gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Haftanın korku filmleri

Ahmet Aslan'ın çektiği, Berk Güldoğan, Irmak Horan ve Mehmet Kancar'ın rol aldığı "Alkarısı 2", bir arkadaş grubunun yeni kitaplarını yazmak ve hikaye araştırması yapmak için gittikleri eski ve terkedilmiş bir köyde başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor.

Meksikalı yönetmen Alejandro G. Alegre'nin filmi "İntikam Gecesi", psikopat bir adamın arkadaşlarını ölümcül bir fare kapanına çekmesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

ABD ve Japonya ortak yapımı "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi", İblis Avcısı Birliği ile Muzan Kibutsuji'nin iblis ordusu arasındaki son savaşın başlangıcını konu ediniyor.

Norveç yapımı anime film "Kül Kedisi", prensin evlilik teklifini reddederek kendi macerasını yaşayan Caterella'nın hikayesini odağına alıyor.