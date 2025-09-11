Bakan Ersoy: Kültürel mirasa sahip çıkmak toplumun kendi kimliğine sahip çıkmasıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'te zarar gören ve restorasyonu tamamlanan Balıklı Mescit ve Kütüphanesi, Şirvani Camisi, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten'in açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında tarihin en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığını belirten Ersoy, depremde zarar gören kültürel mirasa sahip çıktıklarını söyledi.

Ersoy, hasar tespitinin ardından hemen çalışmaları başlattıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada geçmişle hem bugünü hem de geleceği buluşturan eserlerin yeniden hayat buluşuna da şahitlik ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak binaların yeniden onarılmasını sadece fiziki bir iyileştirme değil aynı zamanda o yapıların inşa edildiği dönemin ruhunun bugüne taşınması, tarihi ve kültürel mirasın ihya edilmesi olarak görüyoruz. Unutmayalım ki kültürel mirasa sahip çıkmak, aynı zamanda bir toplumun kendi kimliğine ve değerlerine de sahip çıkmasıdır."

Dünyada en fazla kazı çalışması yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar neticesinde bugün dünyanın dört bir yanında tarihi eserleri bulup ülke envanterine kazandıran ülke olmayı başardık. Bu vesileyle Gaziantep kent belleğinde çok önemli yeri olan bu eserlerin ayağa kaldırılmasına dönük yürütülen projelerin her aşamasında büyük bir titizlikle çalışan, sabırla ve aşkla bu eserlere dokunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onların emekleri sayesinde, bu yapılar bugünkü görkemli hallerine kavuştu."

Buradaki törenin ardından Emine Göğüş Mutfak Müzesi'ne geçen Ersoy, açılış kurdelesini kesti, müzeyi gezerek bilgi aldı.

