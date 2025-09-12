“5 Ressam 1 Şehir: Canım İstanbul Sergisi” sanatseverlerle buluştu

Usta fırçaların İstanbul'u tuvallerine yansıttığı "5 Ressam 1 Şehir: Canım İstanbul Sergisi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sanatseverlerle buluştu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılışı gerçekleştirilen sergiye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un tarihi, kültürel ve sanatsal zenginliklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in "Canım İstanbul" adlı şiirini okudu.

Sergide İstanbul’un tarihi dokusu, günlük yaşamı, doğal güzellikleri ve kültürel mirası, usta ressamlar Ayhan Türker, Mustafa Sekban, Faruk Cimok, Selahattin Kara, Enver Fazıl’ın fırçalarıyla hayat buldu.

Sergi için hazırlanan özel katalogta Beşir Ayvazoğlu’nun kaleme aldığı takdim yazısı, sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Ayvazoğlu, İstanbul’un yüzyıllardır sanatçılar için tükenmez bir ilham kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Sergi, ilk gününden itibaren yerli ve yabancı birçok sanatseverin akınına uğradı. Katılımcılar eserlerin çeşitliliği ve İstanbul’a farklı bakış açıları karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

“5 Ressam 1 Şehir: Canım İstanbul” sergisi, 16 Eylül 2025 tarihine kadar Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ziyaret edilebilecek. Etkinlik, İstanbul’un kültürel zenginliklerini uluslararası sanat arenasına taşıma hedefiyle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.