Uygarlıkların beşiği Anadolu topraklarındaki eserler, içinde barındırdıkları kadim bilgilerle tarihe ışık tutuyor.

O eserlerden biri de Yılanlı Gümüş Kap.

Restorasyonu 8 yıl sürdü

1939 yılında Alacahöyük kazı alanında bulundu. İlk müdahale kazı laboratuvarlarında yapıldı.

Yıllar içinde pek çok çalışmaya konu oldu ancak eser 8 yıllık bir çalışmanın Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı çalışanlarının emeği ile sergilenecek aşamaya getirildi.

Ankara Bölge Restorasyon ve Konservasyon Labaratuvarı Cengiz Özduygulu, “Eser bulunuş itibariyle çok rahat kaybolabilecek bir eserken bundan sonra ömrü artırıldı ve gelecek nesillere aktarılabilir hale geldi” dedi.

Milattan önce 2 bin ila 2 bin 500 yıllarına ait eser yönetici mezarlarında bulundu.

“Dokunmanıza izin vermeyecek kadar hassas bir eserdi”

Restoratör Emine Koçak, Yılanlı Gümüş Kap’ın çok hassas bir eser olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gümüşün hassasiyeti nedeniyle çok hassas bir eser dokunmanıza izin vermeyecek kadar kırılgan parçalarının yerini bulmak için bile deneme yapamadığınız bir kondisyonda geldi bu eser değişik yöntemler denedik üç boyutlu tarandı. Röntgen mikroskop altında inceleme ve her aşamada güçlendirme sağlamlaştırma tutulur hale getirme yeri bulunan parçaları geçici tamamlama şeklinde devam etti.”

Dönemine ait günlük yaşam ve dini ritüellere ilişkin bilgileri barındıran Yılanlı Gümüş Kap, toprak altından çıkarıldığında epey yıpranmış bir haldeydi.

Koçak, her bir parçanın tek tek astarl andının hem içten hem kenarlardan sağlamlaştırıldığını, kabın toplanması için teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalandıklarını söyledi.

Tarihi gümüş kap 18 Mayıs'tan itibaren Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenecek.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Fatih Karadavut

