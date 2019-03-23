Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi, Şanlıurfa ve ören yerine ilgiyi artırırken, bu durum kente birçok alanda gelir kaynağı oldu.

Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, "T" biçimli dikili taşlar ve ören yeri, hediyelik ve süsü eşya yapan kurumlara ilham kaynağı oldu. Göbeklitepe'den esinlenerek yapılan plaket, seramik ve süs eşyaları, yoğun talep görüyor.

Karga Sanatevi İşletmecisi ve Güzel Sanatlar Öğretmeni Abdullah Özgültekin, Göbeklitepe ürünlerine ilgilinin çok yoğun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle kamu kurumları bizden Göbeklitepe ile ilgili plaket ve seramik ürünleri siparişleri vermeye başladı. Bizler de konsepti değiştirerek iş gücümüzü bu alana yönlendirdik. Kazı alanında çıkan 'T' biçimindeki taşlardan esinlenerek seramik ürünler, üretmeye başladık. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili 8 çeşit seramik ürün yapıyoruz. Büyük ve küçük dikili taşlar, Göbeklitepe heykeli, alandaki diğer yapıları aslına uygun şekilde yapıyoruz."

"Siparişler arttı, yoğun talepler alıyoruz"

Göbeklitepe ile ilgili bazen farklı talepler aldıklarını vurgulayan Özgültekin, şunları söyledi:

"Ürünlerimizi özellikle tarihi ve turist mekanlarda bulunan satış noktalarından sergiliyoruz. Turistler bu ürünleri görüp siparişler veriyor. Yaptığımız ürünleri, sosyal medya üzerinde tanıtıyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle siparişler de arttı. Yaptığımız ürünler, yurt içi ve dışında yoğun talep görüyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ve Rusya'ya ürünler gönderiyoruz. Geçen Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerden birini Kremlin Sarayı önünde fotoğrafını çekip gönderdiler, çok hoşumuza gitti. Bunun yanında yurt içinde de yoğun talep var. En büyük avantajımız, Göbeklitepe'nin Şanlıurfa'da olması ve bu ürünleri burada yapmamız bu insanların daha çok ilgisini çekiyor."

"Eğitimin yanında para da kazanıyorum"

Harran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Civan Şakir de eğitiminin yanı sıra okul harçlığını da hediyelik eşya yaparak kazandığını söyledi.

Göbeklitepe ürünlerini seramikten yaptıklarını anlatan Şakir, şöyle konuştu:

"Burada bazı arkadaşlar tasarım yapıyor. Tasarımı yapılan ürünlerin üzerindeki figürleri yapıyoruz. Bazen saatlerce süren çalışmalar oluyor. Ürünlerin aslına uygun olması gerekiyor. En küçük bir hata göze çarpıyor ve olumsuz sonuç alıyoruz. Bir ürünün hazır hale gelmesi yaklaşık 10 günü buluyor. Yurt içi ve yurt dışında ürünlere yoğun talep var. Siparişler paket halinde geliyor. Bazen 200, bazen 300 sipariş birden geliyor. Bizler de yetiştirmek için çaba harcıyoruz."

Kaynak: AA