1975'ten beri kesintisiz olarak faaliyetlerine devam eden ve 5 binden fazla üyesiyle kamudaki en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Vergi Müfettişleri Derneği'nce verilen Başarı Ödülleri, İstanbul'da düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Gecede TRT World, En Yenilikçi Televizyon Kanalı ödülüne layık görüldü.

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul'a, En Başarılı Dizi ödülü verildi.

TRT 1'in başarılı sunucusu Pelin Çift de vergi müfettişlerince en başarılı program sunucusu seçildi.

Gecede TRT Haber'e de ödül verildi.

Törende ödül alan diğer isimler ve kurumlar şu şekilde:

- "Onur Ödülü" Prof. Dr. İlber Ortaylı

- "Juri Özel Ödülü" Prof. Dr. Nurettin Bilici

- "En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu" Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)

- "En Başarılı Yazar" Azra Kohen

- "En Başarılı Spor Takımı" Ampute Milli Takımı

- "En İyi Haber Müdürü" TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Emin Gökçegözoğlu

- "Ekonomiye Yön Veren Yazar" Vahap Munyar

- "En Başarılı Ana Haber Sunucusu" Nazlı Çelik

- "En Başarılı Ekonomi Dergisi" Fortune (Cüneyt Toros)

- "En Başarılı Bilim İnsanı" Prof. Dr. Derviş Karaboğa

- "En Başarılı Haber Sunucusu" Oğuz Haksever

- "En Başarılı Ekonomi Programı Sunucusu" Ebru Baki ve Cem Seymen

- "En Başarılı Ekonomi Haberleri" Demirören Haber Ajansı (DHA)

- "En Başarılı Ekonomi Gazetesi" Dünya Gazetesi

- "Genç Ekonomist Ödülü" Beste Naz Süllü

- "En Başarılı Radyo Programcısı" Süheyla Yılmaz

- "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Orhan Gencebay

- "En Başarılı Eğitimci" Emre Özel

- "İnovasyon Ödülü" Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) ile Baykar Makina

- "En Başarılı Youtube Kanalı" Babala TV (Oğuzhan Uğur)

- "En Başarılı Haber Sitesi" sabah.com.tr (İsa Tatlıcan)

- "En Başarılı Ekonomi Servisi" İhlas Haber Ajansı-İHA (Zafer Okay)

- "En Başarılı Ekonomi Muhabiri" Cabir Turgut

- "En Başarılı Kadın Oyuncu" Demet Akbağ

- "Ekonomiye Katkı Ödülü" İsmail Gülle

Kaynak: TRT Haber, AA