Cacabey Medresesi ve Camisi ile diğer tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarını incelemek için Kırşehir'e gelen Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, ülke sathında 250 şantiyede restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

“Bu yıl için restorasyona ayırdığımız bütçe 300 milyon lira”

Gelirlerinin yarısını restorasyonlara ayırdıklarını vurgulayan Ertem, "Bu yıl için restorasyona ayırdığımız bütçe 300 milyon lira. Gelir bütçemiz 600-650 milyon lira civarında. Bunun yarısı kadarını restorasyonlara ayırıyoruz. Görebildiğiniz eski eserlerin hemen hemen tamamı Vakıflar Genel Müdürülüğüne ait restorasyonlar." dedi.

Ertem, Türkiye'de hemen her hafta bir restorasyon açılışı yaptıklarını anlatarak, "Geçen hafta Mardin Kızıltepe Ulu Cami'nin açılışını yaptık. Bir genel müdür yardımcımız oradayken ben Safranbolu'daki Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nin açılışındaydım. Ondan önceki hafta İstanbul'da Molla Fenari Hisar Camisi'nin açılışını yaptık. Hemen hemen her cuma restorasyonu biten bir caminin açılışını yapacak durumdayız. 250 şantiyemiz var. Allah'a şükür ki böyle bir yapımız ve katkımız var." diye konuştu.

"Son 16 yılda 5 bin 250 restorasyon gerçekleştirdik"

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da restorasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Ertem, şöyle devam etti:

"Son 16 yılda 5 bin 250 restorasyon gerçekleştirdik. Bunlardan 100'ü yurt dışında. Yurt dışında 2013 yılından sonra restorasyon yapmaya başladık. Ondan önce hiç yoktu. 2013 yılından sonra yurt dışında da varız. Allah'a şükür ki ekibimizle, bu konuda kendini yetiştirmiş firmalarımızla, beğenilen, fazla eleştiri almayan çok iyi restorasyonlar gerçekleştiriyoruz. Daha önce başlanılan projelerden dördü tamamlandı. Nisan ayında Bosna Hersek'teki Alaca Camisi'nin açılışı var. Oraya gidip açacağız. Mayıs ayında yine Bosna'da restorasyonu tamamlanan Foça Alaca Camisi'nin açılışı var. Oraya da gideceğiz. Devlet başkanı ve cumhurbaşkanı düzeyinde bir katılım olacak."

“Normal bir restorasyonu 1,5 yılda bitiriyoruz”

Restorasyon çalışmalarını bilim heyetleri oluşturarak gerçekleştirdiklerine değinen Ertem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi imkanlarımız ve teknik ekibimizle karar verdiğimiz eserler haricinde özel eserlerle ilgili bilim heyetleri oluşturuyoruz. Kırşehir Cacabey Medresesi ve Camisi'ni de bilim heyeti oluşturarak, yapılacak tavsiyeler doğrultusunda restore edeceğiz. Özellikli eserlerin restorasyonlarını merhaleler halinde yapıyoruz. Normal bir restorasyonu 1,5 yılda bitiriyoruz. Özel restorasyon olan yerlerde süre uzayabiliyor."

Kaynak: AA