Dünyanın dört bir yanından başvurdular. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında buluştular. Genç yetenekler sanatlarını artık kendi ülkelerinde icra edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla CSO için 30 yeni kadro açıldı. Yapılan yüzlerce başvuru arasından seçilen yetenekli isimler açılış konserinde ilk sınavını verdi.

Artık yeni konserler için çalışmalarına devam edecekler.

"Avrupa standartlarında bir salonda çalışıyoruz"

Müzik ile 10 yaşında tanışan Erdem Delibaş orkestranın trombon sanatçılarından.

Yurt içi ve yurt dışından çeşitli burslar kazanan Delibaş çok sayıda orkestra da çalışma fırsatı buldu.

"CSO kadro sınavı açacağını belirttikten sonra hiç düşünmeden Türkiye'nin en prestijli orkestrası olduğu için gelme kararı aldım. Avrupa'dan geldim buraya. Oradaki salonları da deneyimledim şu anda gerçekten Avrupa standartlarında bir salonda çalışıyoruz"

Yarışmalarda dereceler elde etti

Müziğe 7 yaşında başlayan Fevzi Onur Ustabaş, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde etti. 12 yaşında klarnet sanatçısı olarak başladığı kariyerine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında devam ediyor.

"Yarışmalar her müzisyeni profesyonel anlamda, teknik anlamda, mental anlamda ileri taşıdığı için katıldım. Yarışmalardan birinde birincilik birinde ikincilik ödülü aldım"

Pek çok solo performans sergiledi

Elemeler yaylı enstrüman sanatçıları arasında da çekişmeli geçti. Seçilen 3 çellistten biri Yusuf Çelik oldu. Eğitimini burslu olarak Almanya'da aldı. Stajyer sanatçı sınavını kazanarak Türkiye'ye döndü.

"Almanya'da profesyonel orkestralarda misafir sanatçı olarak yer aldığım pozisyonlar oldu. Türkiye'de neredeyse tüm orkestralarda hem misafir sanatçı olarak hem de solist olarak yer aldım"

[Fotoğraf: AA]

"CSO Avrupa standartlarında"

Viyola sanatçısı İdil Sezer, eğitim için yurt dışından davet aldı. Kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok orkestrada çalma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında ilk kez 3 Aralık'taki açılış konseri ile sahne aldı.

"Bu orkestra çok köklü bir orkestra. Çok keyif aldım, Avrupa standartlarında bir sahne"

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Ülkü Betül Şarman-Volkan Makar