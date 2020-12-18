Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van Kalesi ve çevresi 'doğal sit alanı' olarak tescillendi
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van Kalesi ve çevresi, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.
Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, 2011'den bu yana Bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.
[Fotoğraf: AA]
2019'da bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Atlı, son olarak Van Kalesi ve çevresinin "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.
Etiketler: Tarihi Eser Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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