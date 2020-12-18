Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, 2011'den bu yana Bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

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2019'da bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Atlı, son olarak Van Kalesi ve çevresinin "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.