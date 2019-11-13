Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi ile Ordu Ünye Belediyesi ve Ünye Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Ünye Müze Müdürü İhsan Akbulut, Osmanlı mutfağına özgü tatlıların yapılışı ve Türk kültüründeki tüketim alışkanlıklarına ilişkin bir sunum yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Eski Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Ünye ÇATOM Başkanı Selma Hasdemir ve çok sayıda İtalyan davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, tatlıların Türk mutfağındaki yeri ve önemine değinerek, "Tatlılar, bizim için misafirlerimizi ağırlarken, aynı zamanda karşı tarafa gösterilen önemin nişanesidir." dedi.

Eski Ordu Milletvekili Hamarat da gösterdikleri ilgiden ötürü davetlilere teşekkür ederek, "Umarım tatlılarımızı beğenirsiniz. Ama tamamını getiremedik. Burada olmayan tatlılarımızı tatmak için sizi memleketimize davet ediyoruz." diye konuştu.

İhsan Akbulut'un sunumunun ardından, Şef Ercan Yılmaz ve ekibinin hazırladığı, Osmanlı tatlılarından; helatiye, paluze, baklava, lokma, sütlaç, helva, aşure, kadayıf, kalburabastı ve lokum ikram edildi.

İtalyan konuklardan büyük ilgi gören tatlılar, kısa sürede tükendi.

"Çok verimli bir ziyaret oldu"

Etkinliğin ardından konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da "YEE Roma’nın organizasyonu, Ünye ÇATOM Derneğimizin katkılarıyla Osmanlı tatlılarını tanıtmak ve tattırmak münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. Bizler de bu etkinlik kapsamında Roma’daki Yunus Emre Enstitümüzde bulunmaktan çok keyif aldık, gurur duyduk. Önemli otoritelerin katıldığı bu toplantıda bölgemizin turizm destinasyonlarını anlatmak, o bölgede ziyaret edilebilecek yerleri aktarmaya yönelik bir fırsat da bulduk." ifadelerini kullandı.

Tavlı, İtalya ziyaretinin çok olumlu ve verimli geçtiğini dile getirerek, "İtalyan dostlarımız, bizi özenle ağırladılar ki biz de onların bu ilgisinden çok memnun olduğumuzu, teşekkür ettiğimizi belirttik. Bununla birlikte İtalyanlarla bir kardeşlik, dostluk bağımız oluşması için Ascoli Piceno kentiyle kardeş şehir oluşturma noktasında, yarın bu kente bir ziyaretimiz olacak." şeklinde konuştu.

"Tatlı yiyip tatlı konuştuğumuz bir etkinlik oldu"

YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş da şunları kaydetti:

"Hem ülkemizin hem de mutfak kültürünün tanıtımı, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından oldukça pozitif, tatlı yiyip tatlı konuştuğumuz bir etkinlik oldu. İtalyan dostlarımız bu akşamki etkinlikle, Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar gelen bütün tarihi ve kültürel özellikleri olan tatlılarımızı tattılar."

Ünye ÇATOM Başkanı Hasdemir de bu etkinlikle YEE Roma bünyesindeki üçüncü etkinliklerini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Geleneksel Osmanlı tatlılarımızı ve Ünye’nin yerel tatlılarını Romalı misafirlerimizle buluşturduk. Ülkemizin zenginliklerini İtalyan dostlarımızla paylaşmaktan son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA