Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdürdüren Stratonikeia Antik Kenti'nde, 12 aydır kazı çalışması yürütülüyor. Çalışmalar ile kentte önemli eserler ortaya çıkarılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, ören yerinde antik dönemlerden günümüze tarihi yapıların ayağa kaldırılması için kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Antik Kentteki Kuzey Şehir Caddesi'nde Yatağan Kaymakamlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile proje yürüttüklerini belirten Söğüt, bu kapsamda caddede hem kazı hem konservasyon hem de restorasyon çalışması yaptıklarını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Eksik alanlar tamamlanıyor

Kuzey Şehir Kapısı'nın bulunduğu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin yanı sıra kanalizasyon sistemlerinin de bulunduğunu vurgulayan Söğüt, "Özellikle Helenistik, Roma ve Bizans döneminde insanların kanalizasyon sistemini nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmış durumdayız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Söğüt, yürütülen projeyle kanalizasyon kapaklarında kırık olanların restorasyonunun yapılacağını, eksik olanların tamamlanacağını aktardı.

Çalışma tamamlandığında kente gelen ziyaretçilerin belirli kısımları camın altında görebileceklerine işaret eden Söğüt, Kuzey Şehir Kapısı'na ait sütunların da ayağa kaldırılacağını paylaştı.

[Fotoğraf: AA]

"Kanalizasyonun içerisinde bir kişi rahatça yürüyebilir"

Kuzey şehir giriş kapısındaki kanalizasyon sisteminin şehrin ana arterleri ve caddelerinde çalıştığını dile getiren Söğüt, şöyle konuştu:

"Kanalizasyon sistemi tamamen mermerden yapılmış. Kanalizasyon şebekesi, içerisinde bir kişinin rahatça yürüyebileceği şekilde düzenlenmiş. Tüm ayrıntılar en küçük detayına kadar düşünülmüş. Sistem şehrin ve arazinin yapısına göre hazırlanmış ve tıkanmalar olmayacak şekilde eğimli yapılmış. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce insanlar kentteki bu sokaklarda yürüdüklerinde hiçbir zaman yağmurdan ve kirli atıklardan etkilenmemiş. Sistem çok iyi yapılmış. Burada antik dönemin en güzel örneklerini görebiliriz."

[Fotoğraf: AA]

"Yeni projeler de hayata geçirilecek"

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sonrası antik kente gelen ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandığını söyledi.

Antik kentte uzun yıllardır kazı çalışması yapıldığını ancak son yıllarda önemli eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Çiçek, kaymakamlık olarak hazırlanan projelere destek verdiklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

GEKA tarafından 5 milyon lira destek sağlandığını anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu projeler hayata geçmeye başladı. Kuzey şehir kapısında yürütülen çalışmalar da bu projelerden. Önümüzdeki süreçte kentin ayağa kaldırılması için daha yeni projeler de hayata geçirilecek."

Kaynak: AA