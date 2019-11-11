Visam Chouman, Lübnanlı bir ahşap sanatçısı. 3 yıl önce Beyrut'taki hayatını geride bırakıp İstanbul'a geldi. Ardından da ziyaret ettiği Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki konaklardan etkilenerek ilçeye yerleşti.

Lübnanlı sanatçı, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ilçedeki konaklara hayran kaldı. Sanatını Osmaneli'nde devam ettirme kararı aldı.

Küçüklüğünden beri ahşabı çok sevdiğini söyleyen Chouman, "Dedem marangozdu ama yaşı bizi yetiştirmeye yetmedi. Ben onu geliştirmek istedim ve yaptığım işlerle geliştiğime inandım, devam ettirdim" dedi.

Sanatçı, ilçedeki tarihi konakları geziyor ve onları büyük bir titizlikle inceliyor. Konaklardaki ahşap motif ve işlemelerden esinlenerek mesleğini sürdürüyor.

Lübnanlı sanatçı Visam Chouman, ilçedeki günlerini ahşaba hayat vermekle geçiriyor.

Haber: Muhsin Arslan