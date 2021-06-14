Haber Giriş: 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Geçmişten Bugüne Kudüs 360 Dijital Gösterimi" açıldı
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanlığınca, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Kudüs Dijital Gösterimi" açıldı. İstanbul'da düzenlenen sergi, 12 Temmuz'a kadar haftanın 6 günü 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Kubbet'üs-Sahra gravürleri ve resimleri, kadim şehir Kudüs'ün tarihi ve İsrail'in insanlık suçları...
İletişim Başkanlığı'nca, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan "Kudüs Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Kudüs fotoğrafları, sergi duvarlarına video-mapping teknolojisiyle yansıtılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Geçmişten bugüne Kudüs sergisinde, üç ilahi dinin kutsal şehri, dönem fotoğrafları ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen 3 boyutlu hologram filmle anlatılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Sergiyi gezenler, Kudüs'te yaşanan zulmü daha derinden hissediyor.
Kudüs dijital gösterimi, 12 Temmuz'a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek. Sergi sadece pazar günleri kapalı olacak.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İletişim Başkanlığı Kudüs İsrail Marmaray
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