Dillere yerleşmiş "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısı başta olmak üzere,

çok sayıda eserin bestecisiydi.

Türk müziğine, "Yorgunum Dostlarım", "Vurgun" ve daha pek çok unutulmaz şarkı kazandırdı.

Müzik dünyasının sevilen, usta bir ismi daha aramızdan ayrıldı.

Bestekar, söz yazarı ve keman virtiözü Selçuk Tekay, 68 yaşında, İstanbul'da yaşama veda etti.

Acı haberi Emel Sayın duyurdu

Emel Sayın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Selçuk Tekay; Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Emel Sayın, Bülent Ersoy, Muazzez Abacı, Adnan Şenses gibi, Türk sanat müziğinin birçok usta isminin sahne ve albüm çalışmalarını yönetti.

Türk müziğinin büyük kaybı

Usta müzisyen, 100'e yakın albümün de müzik yönetmenliğini yaptı.

90'lı yılların başında besteleriyle adından söz ettiren Tekay, "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü kazandı.

Selçuk Tekay solistliğini yaptığı 'Seni Sevdiğimi Unutma Sakın' adlı bir uzunçalar da çıkardı.