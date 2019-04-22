Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan dijital kütüphane, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Kütüphane, gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak ve gençlerin çağın koşullarına uygun teknolojik gelişmelerle tanıştırılması amacıyla Gaziantep Sanat Merkezi'nde kuruldu.

Kütüphanede oluşturulan atölyelerde donanım, dijital okuryazarlık ve üç boyutlu modelleme eğitimleri veriliyor. Geçen ay faaliyete başlayan kütüphaneden 700 Türk ve Suriyeli öğrenci yararlandı.

Henüz yüzde 20'si açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, dijital kütüphaneye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Dijital kütüphanenin genel anlamda kütüphanenin bilgisayarlaştırılması gibi düşünülse de aslında öyle olmadığını anlatan Alpay, şöyle konuştu:

"Dijital kütüphane yeni teknikler, modellemeler ve dijital ortamın kullanılmasıyla ilgili. Kütüphanemizin şu anda daha yüzde 20'sini açtık. Bundan sonra da inşallah yüzde 100 kapasiteyle çalışmaya devam edeceğiz. Kütüphanemizde donanım, dijital okur yazarlık ve üç boyutlu modelleme atölyelerimiz var. Donanım atölyesinde bilgisayarlarla ilgili tüm teknik donanımı öğretiyoruz. Dijital okuryazarlık atölyemizde internetin nasıl kullanılması gerektiği, nasıl doğru kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler veriyoruz. Üç boyutlu modelleme atölyesinde ise çocuklarımızın hayallerindeki ürünleri ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Aslında bu tamamen hayal güçleriyle ihtiyaçlarıyla da ilgili. Öğrenciler ihtiyaçları olan, hayal ettikleri şeylerin tamamını üç boyutlu modelleme atölyesinde gerçeğe dönüştürüyor. Üç boyutlu yazıcımızla da çıktısını alıyoruz."

Greenbox çekim tekniği, bilgisayar ortamında çizim

Alpay, dijital kütüphaneyle, kütüphanenin doğru kullanılması ve internette doğru yol alınmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

"Çünkü internette çok fazla bilgi kirliliği var. Verdiğimiz eğitimlerle nasıl yapılması gerektiğini, nasıl okunması gerektiğini anlatıyoruz. Aynı zamanda bilgisayarın donanımıyla ilgili bilgi veriyoruz, kapağının açılışından, nasıl kullanılması gerektiğine kadar bilgi veriyoruz."

Alpay, eğitim ve etkileşim odaklı bu çalışmayla öğrencilere dijital dünyanın bireysel ve toplumsal katkılarını irdeleyerek teknolojinin ve dijital dönüşümün geleceğe etkilerini daha iyi hissettirmek istediklerini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Uğur Demir, kütüphanede greenbox (yeşil perde) çekim tekniğini öğrendiklerini söyledi.

Bilgisayar ortamında program hazırlayıp çizim yaptığını anlatan Demir, öğrendiklerinin kendisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA