Tınaztepe Mağarası, Konya-Antalya kara yolunun Toroslar'daki geçişinde yer alıyor.

1968'de Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen mağara, bir doğa harikası olarak öne çıkıyor.

Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra ziyarete açık bölümünde yaz kış değişmeyen ısısıyla misafirlerine farklı bir ortam sunuyor.

Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri

Mağaranın işletmeciliğini yapan Hasan Çelmeli, mağarada ilk olarak 2002'de incelemelerde bulunduklarını söyledi.

"Bir arkadaşın sırtına akü bağlayarak ışıkla 4-5 saat gezdikten sonra 'Burası turizme kazandırılabilir' diye düşündük. 2004'te ilgili Bakanlıktan yap-işlet-devret modeliyle 49 yıllığına kiraladık. Burayı 15 yıl önce dünya turizmine kazandırdık."

Tınaztepe Mağarası'na her yıl binlerce turistin geldiğini belirten Çelmeli, "3 ayrı girişi bulunan mağaranın 1,5 kilometrelik bölümü misafirlerimiz tarafından ziyaret edilebiliyor. Gerçek uzunluğu 22 kilometre olan Tınaztepe, Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç mağarasından biri" dedi.

Mağaraya ilginin artmasından duydukları memnuniyeti anlatan Çelmeli, şöyle konuştu:

"Burası yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı bir yer. Her yıl turist sayısı yüzde 30 artıyor. Tınaztepe Mağarası'nı turizme açtık. Bir başka mağarayı da açmak inşallah nasip olur bize. Mağaranın içinde yüzde 75 nem var. Astım hastaları için ideal bir mağara."

Kaynak: AA