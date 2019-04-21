Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Ankara Film Festivali, Türk Eğitim Derneğinin (TED) desteğiyle gerçekleştiriliyor.

5 yıldır "askıda bilet" var

Askıda bilet uygulaması, başkentli gençlerin maddi imkansızlıklar dolayısıyla uluslararası festivalden yoksun kalmalarını önlemek ve sinemaseverlerin daha çok film izlemesini sağlamak için 5 yıl önce başlatıldı.

TED'in 4 bin bilet temin ettiği festivalde, vatandaşlar da gişeden aldıkları bileti askıya çıkartarak öğrencilere destek olabiliyor.

Askıda bilet, hafta içi ilk 3 seanstaki filmler için geçerli.

"Geçen yıl 5 bin bilet askıya çıktı"

Festivali düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, uygulamayı sinema öğrencilerinin daha çok film izlemesini sağladığı için çok önemsediklerini söyledi.

Geçen yıl 5 bin biletin askıya çıktığını belirten Demirkol, "Bu yıl TED yine 4 bin bilet temin edecek. Sinemaseverlerin de desteğiyle daha çok kişinin askıda bilet uygulamasından yararlanacağını umuyoruz" dedi.

Festival kapsamında hafta içi 11.30 seanslarının biletleri 9 liradan satılacak.

Kaynak: AA