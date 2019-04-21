İstanbul'da Vakıflar Genel Müdürlüğünün atölyesinde başlayan hazırlık çalışmalarında mahyalar, ait oldukları camilerin dolaplarından çıkarıldı.

"Bu senenin teması infak"

44 yıllık mahya ustası Kahraman Yıldız, bu yıl da camileri özlü sözlerle süsleyeceklerini belirterek, "Bu senenin teması infak. Bu sene infak işleyeceğiz camilerimizde, infakla ilgili sözler... 'İnfak ver sevindir', 'İnfak malı artırır' gibi" dedi.

"İnfak" temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendiğini söyleyen Yıldız, şöyle konuştu:

"İlk yazımıza biz klasik olarak 'Hoşgeldin 11 ayın sultanı', 'Oruç tut, sıhhat bul', 'Ramazan sevgidir' diye başladık. Bugünkü yazımıza da her sene yapmış olduğumuz gibi Eyüp Sultan Camii'nden başladık. İlk yazısı 'Oruç tut, sıhhat bul', bunun çalışmalarını bugün yaptık. 5-6 camimiz daha var. Edirne'deki Selimiye Camii, Bursa'daki Ulu Cami var. Onların da yazılarını tamamlayacağız. Sonra ramazan ayının arifesine kadar hepsini asmış olacağız" diye konuştu.

"Mahyalar yandığı zaman fevkalade mesajlar veriliyor"

1600'lü yıllardan bu yana devam eden bu geleneğin özel bir sanat olduğunu vurgulayan usta mahyacı Kahraman Yıldız, "Mahya, farklı bir sanat. Kimsenin çalışamadığı yerlere, minarelere çıkıyoruz. Işıklı yazılar yazıyoruz. Dini içerikli mesajlar veriyoruz. Güzel bir duygu. Mahyalar akşamları yandığı zaman da fevkalade mesajlar veriliyor. Herkesin hoşuna gidiyor. Yıllardan beri bilinen son sanatlardan biri artık. Bitmek üzere olan bir sanat. İnşallah bitmez, devam eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA