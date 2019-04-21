Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretilen sıralar, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'deki okullara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, lisenin idarecileri ve öğrencileri, Afrin'deki okulların sıra ihtiyaçları için yaklaşık 1 ay önce başladıkları üretimi sürdürüyor.

Okuldaki 78 öğrenci tarafından hazırlanacak bin sırayla Afrin'deki okulların eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.

Mobilya bölümü öğretmeni Rıza Gülnaz, birçok okula sıra üretimi yaptıklarını söyledi.

Yıl içerisinde farklı projeler içinde yer aldıklarını ve şu an atölyelerinde Afrinli öğrenciler için sıra yaptıklarını anlatan Gülnaz, bölgedeki ihtiyaç sahibi okullar için mobilya ve metal bölümündeki öğrencilerin hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını, 500 sıranın bitirildiğini belirtti.

Gülnaz, atölyede görev alan öğrencilerin mesleki birikim kazandığına işaret ederek, "Türkiye ve Hatay'ın birçok okuluna sıra üretimi yaptık, şu an Afrin'deki 150 okul için sıra üretiyoruz. Öğrencilerimiz mezun olduklarında yurt dışında ve Türkiye'nin her yerinde çalışma imkanına sahip oluyorlar'' diye konuştu.

"Afrin'deki öğrenci kardeşlerimiz için sıra yapıyoruz"

Okul öğrencilerinden Ömer Faruk Çağatay da, mobilya bölümünde eğitim görmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Atölyelerinde ihtiyacı olan okullara sıra yaptıklarını anlatan Çağatay, ''Hatay'daki çok sayıda okulun sıralarının bakım ve onarımını biz yapıyoruz. Okulumuzun yaptığı projelere de destek oluyoruz. Şu an da Afrin'deki öğrenci kardeşlerimiz için sıra yapıyoruz. Sıralarının tamamlanmasının ardından inşallah ilerleyen günlerde gönderimini gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

Üreterek aile bütçelerine de katkı sağladıklarını aktaran Çağatay, okulda sigortalarının yapıldığını, çalışma durumuna göre aldıkları ücretin değiştiğini ve geçen ay 700 lira kazandığını ifade etti.

Ruhnaz Sertbaş ise, atölyede güzel vakit geçirdiklerini, iç savaşın acısını yaşayan öğrencilere destek olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Öğrenirken para da kazanabildiğini anlatan Sertbaş, "Döner sermaye olduğu için kazanç elde ediyoruz. Buradan aldığım ücretle okul ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum'' diye konuştu.

Kaynak: AA