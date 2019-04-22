Sivas'ta Malazgirt İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları müzik aletleriyle mehter takımı kurdu.

Çöp kovasından kös, çıta ve çanta kulpundan çevgen yapan Malazgirt İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser vermeye hazırlanıyor.

Atık malzemeler kullanarak oluşturdukları müzik aletleriyle bu malzemelerin bilinçli kullanımına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, kıyafetlerini ise ailelerinin imkanlarıyla diktirdi.

Her şeyi kendi imkanlarıyla hazırladılar

Sınıf öğretmeni ve mehter takımı kurucusu Şahnigar Akyol, 2. sınıftan beri öğrencilerine marşları öğrettiğini söyledi.

Daha sonra mehter takımı kurma fikrinin ortaya çıktığını belirten Akyol, malzemelerin pahalı olmasından dolayı bu düşüncelerini ertelediklerini vurguladı.

Mehter takımlarının kullandığı malzemeleri internette araştırdıktan sonra kendi imkanlarıyla bunları oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Akyol, çöp kovaları, çıta, cilt, karton, çanta kulpu gibi atık malzemeler kullanarak mehter takımı çalgılarını oluşturduklarını belirtti.

Bu aşamada velilerin de büyük desteğini aldıklarından bahseden Akyol, şöyle konuştu:

"Amacımız çocuklarda milli ve manevi değerleri geliştirmekti. Kahramanlık öykülerimizi anlatırken o gururu daha kolay yaşamalarını sağlamak istedik. Çocuklarımız marşları öğrenirken tarihi öğreniyorlar ve o sözlerdeki haklı gururu yaşıyorlar."

"Toplam maliyet 250 lirayı bulmamıştır"

Marşların sözlerinin Türk milletinin tarihini anlattığını hatırlatan Akyol, öğrencilerin "Ceddin Deden", "Ey Şanlı Ordu", "Anayurt", "Plevne" ve "Genç Osman" marşlarını öğrendiklerini belirtti.

"Kös davullarımızı çöp kovalarından yaptık, kumaşlarını velilerimiz gönderdi. Zilleri renkli karton ile kaplayarak yaptık. Çıtaları yine ciltlerle kapladık ve üzerine zil takarak çevgeni oluşturduk. Sıfır Atık Projesi'ne bir nevi destek verdik. Kös davulu piyasada 70 lira biz ikisini 15 liraya mal ettik. Terzimiz bizden sadece kumaş parasını aldı. Müzik aletlerinin ve kıyafetlerin toplam maliyeti 250 lirayı bulmamıştır. Piyasada sadece bir kıyafetin tanesi 250 lira dedi."

Kaynak: AA