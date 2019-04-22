Bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran...

Tarihi ilçe, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camii ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Harran, turizm sezonunun başlamasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaz öncesi güzel ve serin havayı fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Mardin'e kısa yoldan ulaşılıyor

Ziyaretçiler, Harran ilçe merkezinin yanı sıra kuzeyindeki Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen "Şuayip Antik Kenti"nin yanı sıra Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı ve Soğmatar Antik Kenti'ni de görme imkanı buluyor.

Bazı konuklar, Harran bölgesini gezdikten sonra bir süre önce yapılan ve "turizm yolu" olarak adlandırılan güzergah sayesinde Mardin'e de kısa yoldan ulaşabiliyor.

Göbeklitepe Yılı'nın etkisiyle yoğun bir dönem geçiriyor

Harranlı turizmci Mahmut Kızıl, turizme kazandırılan konik kubbeli evler sayesinde ilçenin turizmdeki yıldızının her geçen yıl parladığını söyledi.

Bu yıl ilkbaharla birlikte turizmde beklediklerinden daha iyi bir yoğunluğa ulaştıklarını belirten Kızıl, şöyle konuştu:

"Harran UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunuyor, bundan dolayı yurt içi ve yurt dışından yeterince tanınıyor. Bu yıl Göbeklitepe Yılı'nın da etkisiyle çok yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hafta içi bile günlük 80 tur otobüsü ilçeye geliyor. Talepleri karşılamakta zaman zaman zorlanıyoruz ama bu durum bizi son derece mutlu ediyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü yurt içinden geliyor ama biz bu yıl Göbeklitepe sayesinde yabancı turistin de çokça gelmesini bekliyoruz. Kültür ve Turizm Müdürlüğü bu anlamda bazı konik kubbeli evlerin restorasyonunu gerçekleştirip otele dönüştürüyor, bu çok önemli bir hamle."

Kaynak: AA