Ahmet Eren Taşdelen... Kendi küçük ama oynadığı rolün önemi çok büyük...

Sanatseverler onu gişe rekorları kıran "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" filminden tanıyor. Minik oyuncu, filmde şehit Eren Bülbül’ün 9 yaşındaki halini canlandırıyor.

Eğitim hayatına Kocaeli'de devam eden Ahmet Eren, hafta sonu akranları ile buluştu. Çocuklar bu kez kara tahta yerine beyaz perdenin karşısına geçti.

"Ben izlerken ağlayabilirim"

Filmi izleyen bir çocuk, "Ben izlerken ağlayabilirim. Biraz duygusalım. Bence çok iyi bir şey, arkadaşımız oynuyor filmde" dedi.

Arkadaşlarının ilgisi memnun etti



TRT ortak yapımı "Kesişme-İyi ki Varsın Eren" filminde Eren'e can varen küçük oyuncu Eren Taşdelen, bu kez filmi arkadaşları ile özel bir gösterimde izledi. Sınıf arkadaşlarının ilgisi ise küçük sanatçıyı çok memnun etti.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Filmde Eren Bülbül'e hayat veren Eren Taşdelen, "Kendimle gurur duyuyorum. Filmi izlemeye gelen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Ahmet Eren, çekimlerin sadece iki sahnesinde zorlandığını söyledi. Ancak sette yaşadığı tüm sıkıntıları, şehit Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile tanıştığı anda unuttuğunu dile getirdi:

"Oğluna çok benzettiği için beni çok öptü, sarıldı. Hatta oğlunun yani Eren'in kokusu gibi kokuyor muyum diye beni kokladı bile."