Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu süren Divanhane binasını inceledi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Divanhane binasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Divanhane binasında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.
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