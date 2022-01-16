Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 15:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK mensupları sınırda yakalandı
Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü PKK/KCK terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'de görev yapan hudut kartallarının, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişinin yakalandığı belirtildi
Yakalanan şahıslardan dördünün terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Terörle Mücadele Sınır Güvenliği
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