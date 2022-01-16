Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 13:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Son Dakika Terörle Mücadele
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