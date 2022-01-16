Yeniden Milli Mücadele Hareketi Lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenaze töreni Marmara İlahiyat Camii avlusunda düzenlendi.

Cenaze törenine, Edibali'nin yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Millet Partili katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Edibali'nin cenazesi, Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Dün Aykut Edibali için Meclis'te cenaze töreni düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aykut Edibali’nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali’yi telefonla arayarak taziyelerini iletmişti.

Aykut Edibali kimdir?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1942 yılında dünyaya gelen Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Bayrak, Gerçek dergi ve gazetelerinin kurucusu ve başyazarlığı görevlerini yapan Edibali, 19. Dönemde Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

Islahatçı Demokrasi Partisi ve Millet Partisi Genel Başkanlığı da yapan Edibali, evli ve altı çocuk babasıydı.