Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edibali ailesine taziye telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin vefatı dolayısıyla eşi Filiz Edibali’yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Aykut Edibali’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.
Aykut Edibali kimdir?
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1942 yılında dünyaya gelen Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Bayrak, Gerçek dergi ve gazetelerinin kurucusu ve başyazarlığı görevlerini yapan Edibali, 19. Dönemde Kayseri Milletvekili olarak seçildi.
Islahatçı Demokrasi Partisi ve Millet Partisi Genel Başkanlığı da yapan Edibali, evli ve altı çocuk babasıydı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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