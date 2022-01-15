İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Aykut Edibali’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Millet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

Aykut Edibali kimdir?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1942 yılında dünyaya gelen Aykut Edibali, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yeniden Milli Mücadele, Pınar, Bayrak, Gerçek dergi ve gazetelerinin kurucusu ve başyazarlığı görevlerini yapan Edibali, 19. Dönemde Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

Islahatçı Demokrasi Partisi ve Millet Partisi Genel Başkanlığı da yapan Edibali, evli ve altı çocuk babasıydı.