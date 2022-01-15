AK Parti Aydın İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı”nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklar gibi yollara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk" dedi.

CHP yönetimini eleştiren Erdoğan, “Kaset kumpası ile altlarına serilen sıcak koltukları korumanın peşindeler. Bunlar çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanlar, Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, 2023’te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. https://t.co/5rBMtG3rNc pic.twitter.com/kTmXl03Zd2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 15, 2022

“Popülizm yaparak halka açıkça yalan söyleyerek, iktidar kapısını aralayacaklarını zannediyorlar” diyen Erdoğan, “Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatma derdindeler. Muhalefetin çapsızlığı ortadayken bizim yapmamız gereken hizmetlerimizi anlatmaktır” dedi.

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