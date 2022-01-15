Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde eğitim alan Kazakistanlı öğrencileri Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile buluşturarak moral ve dayanışma kahvaltısı düzenledi.

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren ve Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan’ın geleceğini gençlerin belirleyeceğine dikkat çekerek Türkiye’de eğitim alan gençlerin iki ülke arasındaki dostluğa ve Türk dünyasına hizmet edeceğinin altını çizdi.

Kazakistan'ın geleceği gençlere emanet

Programda konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'de eğitim gören Kazakistanlı uluslararası öğrencilerin YTB'ye emanet olduklarını belirtti.

1992 yılından itibaren 5 bin 600 Kazakistanlı öğrencinin Türkiye’de burslu olarak eğitim aldığını aktaran Eren, bugüne kadar ise 2 binden fazla öğrencinin mezun olduğunu dile getirdi.

Hali hazırda ise YTB tarafından organize edilen Türkiye Bursları çerçevesinde 505 Kazakistanlı öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Eren, bunlardan 112 öğrencinin ise Ankara’da bulunduğunu ifade etti.

"Amacımız Türkiye ile Kazakistan arasındaki bağı güçlendirmek"

Ankara'da üniversite eğitimi alan öğrencilerle bir moral ve dayanışma programında buluşmak istediklerini anlatan Eren, “Ata yurdumuz olan, Türkistan coğrafyasının beşiği olan, Hoca Ahmet Yesevi’nin vatanı ve Türklük davasının menbaı olan Kazakistan bizler için çok önemli bir yere sahip. YTB olarak Kazakistan’a yönelik çok farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu kahvaltıyı yapmak istememizin sebebi hem sizleri bir görmek hem de son 15 gün içerisinde Kazakistan'da yaşanan süreçle alakalı size desteklerimizi ifade etmek.

Kazak devletine, Kazak halkına sonsuz desteğimizi sunmak istiyoruz. Türkiye'de eğitim alan öğrenciler bizlere; ailelerinin, ülkelerinin dolayısıyla Kazakistan'ın ve Kazakistan’ın geleceğinin emanetidir. Emanetimize iyi bakmaya gayret ediyoruz. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri sizler geliştireceksiniz. Temel amacımız Türkiye ile Kazakistan arasındaki bağı güçlendirmek. Kazakistan’ın geleceği Kazak gençlere emanet" diye konuştu.

Türkiye'de eğitim gören öğrenciler gönül elçilerimiz

Programda konuşan Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ülkenin geleceğini eğitimli gençlerin belirleyeceğine dikkat çekti.

Kazakistan'da yaşanan olaylarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in halkla diyalog halinde çözüme gittiğini belirten Saparbekuley, şunları söyledi:

“Protestolarda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev demokratik bir şekilde halkla görüşerek çözüme kavuşmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı olayların başında halkın gerçekçi taleplerini iletme hakkı olduğunu, barışçıl ve hukuki zeminde diyalog çerçevesinde olması gerektiğinin altını çizdi. Kazakistan'da daha kötü olaylar da olabilirdi fakat yaşanan bu olaylar bizim için büyük ders oldu. Başta Türk halkının ve Türk devletinin zor günlerde Kazakistan halkı ve devleti ile beraber olduğunu göstermesi bizim için önemliydi. Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin Kazakistan'a dönmesi, bunların bir gönül elçisi olması Kazak ve Türk halkının geleceğinin, iş birliğinin, halkların, dostlukların daha güçlü olacağının göstergesidir.”