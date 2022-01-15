Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fazıl Küçük'ü andı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 38. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, "Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 38. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." paylaşımı yaptı.
Etiketler: Fuat Oktay KKTC
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