Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından efeler diyarı Aydın'daki vatandaşlarımıza gönül dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bu kadim şehirde bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aydın ziyaretimizi, yapımı tamamlanan yaklaşık 1 milyar 353 milyon liralık eser ve hizmetlerin resmi açılışını yaparak taçlandırmak istedik. Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, terör örgütleriyle yol yürüyenlere değil, hizmete ihtiyacı var.

Bugün sizlerle buluşmaya gelmeden önce Avrupa ve Türkiye'nin en büyük kağıt üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdik. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyükme hedefimize önemli katkı yapacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. İnsanımıza iş sağlayacak, aş sağlayacak, geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak her gayretin yanında duracağız.

Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri Aydın'da sizlele şöyle bir geçmişten bu güne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapalım mı? Türkiye, dünyanın pek çok tarihi atılım yaşadığı son iki asrını siyasi, askeri, ekonomik kayıplarla geçirmiştir. Osmanlı'nın yıkılışının ardından kurduğumuz Cumhuriyet döneminde de bu sıkıntılar süregelmiştir. Milletimizin tarihi ile kültürü ile medeniyeti ile ilişkisi koparılmak istenmiştir. Sanayileşme ve kalkınma hamlelerimizin önü Cumhuriyet tarihi boyunca sinsi tuzaklarla kesildi. Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur.

Menderes'e darağacında son nefesini verdiren darbeciler de tek parti faşizmi atıkları da lanetle anılıyor.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetlerin yanında onurlu duruşudur. Biz bu yola beyaz kefenimizle çıktık, bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız.

Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileri gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. İstikamet neresi deseniz kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz çünkü böyle bir dertleri böyle bir hazırlıkları yok.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da yanımızda olacağına inanıyoruz. Ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz.

Elbette bu süreçte bedeller ödedik, ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olaak üzerimize giydirilmeye çalışan sosyal esaret gömleğini yırttıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos yaratmak için sayısız saldırılarda bulundular. Başarabildiler mi? En son kura endeksli Türk lirası dedik bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız, başaramayacaklar ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bakın, ihracatta ne yaptık, 325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Onlara rağmen engellemelerine rağmen yaptık. Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası yarataak oluşturmaya çalıştılar.

Fahiş fiyat artışlarının ve yüksek enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı büyük ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı, emeklilerimizi, asgari ücretlileri hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkarttık mı? AK Parti bu inşallah bundan sonra her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz.

Hiçbir insanımızı işsiz, aşız bırakmamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleri ile sağa sola yalpaladığı dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Sanayinin, tarımın, ticaretin ve turizmin şehri Aydın bu hakikati en iyi bilen, gören, yaşayan şehirlerimizin başında geliyor. İnşallah bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız, bu süreç sanayicilerimiz açısından pek çok üründeki fiyat artışı nedeniyle kolay yaşanmıyor. Tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıların payımıza düşeni elbete göğüslenecektir.

Hamdolsun, sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda ürünlerinde salgın kaynaklı ciddi fiyat artışları oldu. Çiftçilerimizden ekilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmamalarını istiyoruz. Topaktan çıkan her ürün, ambara giren her mahsul değerini bulacaktır. Çiftçilerimizin desteklenmesi hükümetimizin önceliklerinin en başında yer almayı sürdürüyor. Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçilerimizin yanında olacağımızın kimse şüphe duymasın.

Bay Kemal, Şanlıurfa'da ne dedi, Şanlıurfa Belediyesini bize verin elektriği bedava vereceğim dedi. Tamam 2023,2024'ü de beklemeye gerek yok. Sen Aydın'da belediye başkanına ver talimatı yapabiliyorsa hodri meydan. Elektrik Aydın'da çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Hadi görelim. Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Elektriğin şu anda yönetimi kimde? Belediyelerde mi? Elektriğin yönetimi bizde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin. 145-15 tane büyükşehir sende bay Kemal hadi ver taliatı da bedava elektriği benim çiftçime versinler. Bunun hesabını sormaya var mıyız? Söyleyin, versinler bedava elektriği. Böyle bir yetkileri, hakları var mı? Biz bu tür yalanlardan çok bıktık. Fakat bunlara hesabını 2023 haziranında gelin beraber soralım.

Enflasyon başta olmak üzere çözül yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz bay Kemal değil. Onun öyle bir iradesi de aklı da yok. 20 yıl bütün bu yatırımları nasıl yaptıysak havalimanlarını, hastaneleri, yolları nasıl yaptıysak Allah'ın izniyle bunları da biz yaparız. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye hedefinin en kritik yol ayrımı olan 2023'te sizlerden çok daha fazla destek bekliyoruz. Eğer bu tarihi yol ayrımında millet olarak tercihimizi tıpkı son 20 yılda olduğu gibi demokrasi ve kalkınmadan kullanırsak emin olun ki aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini göreceğiz. Şehir hastanelerini yaptık. Bay Kemal bunu nasıl yaptınız diyor. Yap işlet devret modeliyle şehir hastanelerini biz yaptık. Bu kutlu yolda Aydın'a öncü olmak yakışır. Şimdi, buradan öyle bir ses verin ki, duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin, körelmiş umutlar canlansın.

Ayrıntılar gelecek...