Haber Giriş: 15 Ocak 2022 Cumartesi 18:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Valiliğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından Valiliğe geçti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Aydın
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