Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, tiyatro sanatçısı Bozkurt Kuruç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Tiyatromuzun büyük değeri Prof. Bozkurt Kuruç'un vefat haberini üzüntüyle aldım. Oynadığı, yönettiği oyunlar, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk tiyatrosuna yaptığı eşsiz katkılarla daima hatırlayacağımız Kuruç'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.