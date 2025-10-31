Emine Erdoğan, Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan sergiyi ziyaret etti

Emine Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde VakıfBank Genel Müdürlüğünün yeni faaliyete geçen VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılış törenine katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Erdoğan, Vakıfbank'a teşekkür ederek, serginin genç sanatçılara örnek olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış için gönderdiği mesaj törendeki katılımcılarla paylaşıldı.

Emine Erdoğan, daha sonra fotoğraf sanatçılığının öncülerinden Ara Güler'in büyük çoğunluğu siyah beyaz 114 fotoğrafının yer aldığı sergiyi gezdi.

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Nezahat Saraç, Erdoğan'a refakat edip, sergideki fotoğrafların hikayesini anlattı.

Güler'in deklanşöründen çıkan eserler hakkında bilgi alan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla birlikte yer aldığı kareyi bir süre inceledi.

Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.

Aile fotoğraflarının çekilmesinin ardından kaptan Zehra Güneş, Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı ve voleybolcularca imzalanan formayı takdim etti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih tarafından, Emine Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yer aldığı, Ara Güler tarafından çekilen fotoğrafı hediye etti.

Açılışa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politika Kurulu Üyeleri, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, oyuncu Tolga Sarıtaş, iş dünyasının tanınan isimleri, kültür sanat editörleri ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

"VakıfBank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Emine Erdoğan, programa ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "VakıfBank Sanat Galerisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlk serginin, şehrin belleğini ve insana dair hikâyeleri fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiren usta sanatçı Ara Güler’e adanmış olması ise ayrıca kıymetli. Bu vesileyle büyük sanatçıyı rahmetle anıyor, kültür-sanat dünyamıza değer katan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.