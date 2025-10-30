Açık 16.3ºC Ankara
Kültür-Sanat
TRT Haber 30.10.2025 16:05

TRT ortak yapımı ‘Pırıl: Saklı Robotlar’dan açılış rekoru

TRT Çocuk’un sevilen kahramanı ‘Pırıl', yepyeni bir serüvenle yeniden beyaz perdede izleyicilerle buluşuyor. Çocukların uzun süredir heyecanla beklediği ‘Pırıl: Saklı Robotlar’, vizyondaki ilk gününde 74 bin seyirciyle 2025’in en iyi açılış yapan animasyon filmi unvanını kazandı.

TRT ortak yapımı ‘Pırıl: Saklı Robotlar’dan açılış rekoru

Macera, dostluk ve keşifle dolu hikayesiyle film, ilk gününde çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gördü.

Çocuklar ve aileler filmin ardından ‘Pırıl: Saklı Robotlar’a övgüler yağdırdı. ‘Ailecek birlikte çok güzel zaman geçirdik, uzun zamandır bu kadar keyifli bir animasyon izlememiştik’, ‘Tekrar izlemek istiyorum!’, ‘Pırıl ve arkadaşlarını çok sevdim. En komik karakter Cesur’du’ ve ‘Pırıl çok güzeldi, sayesinde artık matematiği seviyorum’ yorumları yapılan ‘Pırıl: Saklı Robotlar’ filmi hem çocuklar hem ailelerin gönlünü fethetti.

Hafta sonu yapılacak en güzel aile aktivitesi

Renkli karakterleri, zekice hazırlanmış bulmacaları ve bol kahkahalı hikayesiyle ‘Pırıl: Saklı Robotlar’, hafta sonu ailece yapılacak en keyifli sinema etkinliği olarak öne çıkıyor.

Matematiğin gizemini koruyan Pırıl ve arkadaşları, hem çocuklara hem de ebeveynlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

TRT ortak yapımı ‘Pırıl: Saklı Robotlar’dan açılış rekoru

Maskotlar sinema salonlarında çocuklarla buluşuyor

İlk filmiyle gişede büyük başarı yakalayan ve ‘çocuklara matematiği sevdiren film’ yorumlarıyla övgü toplayan Pırıl, yeni filminde yine öğretici ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Vizyonun ilk gününde seçili sinema salonlarında Pırıl maskotları minik izleyicileri karşıladı. Çocukların büyük coşkusuyla karşılanan etkinlikler, hafta sonu boyunca da devam edecek.

