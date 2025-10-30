Bu hafta 8 film vizyona girecek

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı "Uykucu" dün izleyiciyle buluştu.

Aksiyon ve dram türündeki film, "Masa" adlı gizli bir örgütün tetikçiliğini yapan genç bir adamın, bir infaz sırasında tanıştığı kıza aşık olmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Barış Falay, Ferit Kaya, Cengiz Bozkurt, Musa Uzunlar, Tamer Levent ve Hüseyin Avni Danyal'ın da rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor.

"Bugonia"

Yorgos Lanthimos'un yönettiği, Jesse Plemons, Emma Stone ve Alicia Silverstone'un başrollerini paylaştığı "Bugonia" bilim kurgu, gerilim ve komedi karışımı bir hikayeyi ele alıyor.

Will Tracy'nin senaryosunu kaleme aldığı filmde, komplo teorilerine saplantılı iki genç adamın, büyük bir şirketin güçlü CEO'sunu kaçırıp onu, dünyayı yok etmeye kararlı bir uzaylı olduğuna inanarak, durdurmak istemeleri anlatılıyor.

"Bağlantı Hatası"

Gençlik filmi "Bağlantı Hatası"nda Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci, Fatih Berk Şahin, Bensu Uğur, Ali Barkın ve Murat Serezli rol aldı.

Gökçen Usta'nın yönetmenliğini yaptığı film, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.

- "Çatıda Biri Var"

Gerçek bir hikayeden uyarlanan "Çatıda Biri Var", soyduğu yerlere çatıdan girdiği için "Çatıdaki Adam" lakabını alan, kibar hırsız Jeffrey Manchester'ın hapisten kaçarak aylar boyunca bir oyuncak mağazasında saklanmasını ve bölgede yeni bir hayata başlamasını anlatıyor.

Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn, Juno Temple ve Emory Cohen'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Derek Cianfrance üstlendi.

"Alpha"

Julia Ducournau'nun çektiği dram filmi "Alpha", okuldan dövmeyle dönen ve yeni bir ölümcül kan yoluyla bulaşan hastalığa yakalandığından endişe edilen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Belçika ve Fransa ortak yapımı filmde Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Melissa Boros, Emma Mackey , Finnegan Oldfield ile Louai El Amrousy oynadı.

"Ziyaretçiler: Bölüm 2"

Renny Harlin tarafından çekilen ABD ve İspanya ortak yapımı "Ziyaretçiler: Bölüm 2", maskeli üç yabancı tarafından saldırıya uğrayan ve erkek arkadaşını kaybeden genç bir kadının peşindeki adamlardan kurtulma mücadelesini anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Kubilay Kafkaslı ve Burak Kalaç tarafından sinemaya uyarlanan anime film "Pırıl: Saklı Robotlar", Pırıl ve arkadaşlarının bu kez robotların ardındaki sırrı çözmek ve yapay zekanın tehlikeli planlarını durdurmak için matematiğin altın çağlarına uzanan bir yolculuğa çıkmasını işliyor.

Tatsuya Yoshihara'nın yönettiği animasyon ve macera karışımı "Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc", yakuzanın borçlarını kapatmaya çalışan Denji'nin, ihanete uğrayıp öldürüldüğünde hayatının sonsuza dek değişmesini odağına alıyor.