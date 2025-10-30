Akdeniz'in parlayan yıldızı Antalya'da Kültür Yolu Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy “Antalya, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle ülkemizin en değerli turizm merkezlerinden biri. Antalya Kültür Yolu Festivali, kentimizin sahip olduğu eşsiz mirası ve kültürel çeşitliliği ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtma fırsatı sunmaktadır. Festival; yerel sanatçıları, zanaatkârları ve kültürel oluşumları desteklerken, kentimizdeki ekonomik hareketliliği de artırmaktadır. Bu tür etkinlikler, Antalya’nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde ziyaret edilebilecek bir kültür ve turizm destinasyonu olarak güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Hedefimiz, Antalya’yı kültür ve sanatın da merkezi haline getirerek, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çeken, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir turizm modelini hayata geçirmektir.” dedi.

Antalya Kültür Yolu Festivali, şehri yaşayan bir sanat galerisine dönüştürüyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca Antalya’nın dört bir yanına yayılan sergiler, kenti adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürecek. Antalya Kültür Sanat Sergi Salonu’nda dünyaca ünlü sanatçı René Magritte’in orijinal eserlerinin yer aldığı “Sürrealist Kıvılcım” sergisi sanatseverlerle buluşurken, aynı mekânda açılacak “Zamanın Katmanları” sergisi sanatçı Kenan Işık’ın gravür estetiğiyle şekillendirdiği eserler aracılığıyla İstanbul’un çok katmanlı belleğine duygusal, tarihsel ve eleştirel bir bakış sunacak. Antalya’nın somut olmayan kültürel miraslarından Barak Kilimi, el emeğiyle kültürel kimliğin iç içe geçtiği örnekleriyle Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki “Yaşayan Miras: Barak Kilimi Sergisi” yeniden hayat bulacak. Hıdırlık Kulesi ise yapay zekâ destekli “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri” dijital sanat uygulamasıyla izleyicilere etkileşimli bir deneyim yaşatacak. Tarihi Antalya Saat Kulesi’ne yansıtılacak “Zamanın Hüneri” adlı mapping gösterisi de kentin simge yapılarından birini görsel bir sanat şölenine dönüştürecek.

Müziğin ve sahnenin ritmi Antalya'da yükselecek

Festivalin sanat yelpazesi, şehrin farklı noktalarına yayılan zengin seçkilerle genişleyecek. Bülent Ecevit Kültür Merkezi “Gökyüzünden Türkiye”, “Yalnız Kalabalık Resim Sergisi” ve “Antik İzler Göbeklitepe Seramik Sergisi”; RuinAdalia Hotel “Harmoni Karma Sergisi”; Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi “102 Eser Cumhuriyet Sergisi”; Hadrian Kapısı “Somut Olmayan Kültür Taşıyıcısı: Keçecilik”; Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi ise “Şems: Doğuma ve Ölüme Bir Şahit” sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak. Bunun yanı sıra Casa Sur Antalya, Belmondo Suites Old Town, Himmet Öcal Khan Sanat Galerisi, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Myra Antik Tiyatro ve Alanya Müzesi gibi birçok mekânda açılacak karma ve tematik sergilerle Antalya, festival süresince kültür ve sanatın tüm renkleriyle ışıldayacak.

Festival boyunca Antalya’nın dört bir yanında düzenlenecek konserlerle müziğin enerjisi kenti saracak. Şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Bengü, Murat Dalkılıç, Merve Özbey, Aydilge, Soner Sarıkabadayı, Haktan, Sagopa Kajmer, Buray ve Derya Uluğ gibi ünlü isimler Konyaaltı Beach Park sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Anjelika Akbar, Peter Theremin, Cameratalia, Cengiz Özkan, Yonca Evcimik, Muharrem Temiz, Umut Akyürek gibi sanatçıların performansları ise kente müziğin farklı tınılarını taşıyacak. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası “Atatürk’ü Anma Konseri” ve Umut Akyürek’in “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseriyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümü haftasında sanatın ışığında anılacak. Ayrıca Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konser, sanatı toplumun her kesimine ulaştırma vizyonunun anlamlı bir yansıması olacak.