Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'da, hanedana ait en büyük türbe topluluğunun yer aldığı Muradiye Külliyesi bünyesinde 9 ay önce açıldı.

Müzede en eskisi 1772 yılına ait el yazması dua kitapları, Kur'an-ı Kerimler, Dede Korkut hikayeleri, hat ve tezhip sanatı örnekleri sergileniyor.

Osmanlı Devleti'nin 6'ncı padişahı Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426 yıllarında yaptırılan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne de dahil edilen külliye; cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşuyor.

[Fotoğraf: AA]

475 parça eser sergileniyor

Muradiye Külliyesi'ni meydana getiren yapılar topluluğunun önemli bir parçası olan medrese, Türk-İslam coğrafyasının önemli eğitim kurumlarından biri olarak biliniyor.

Yüzyıllar boyunca birçok ilim adamı yetiştiren, Fatih Sultan Mehmed'in hocası Molla Gürani'nin de müderrisliğini yaptığı medrese, restorasyonun ardından Muradiye Kur'an ve El Yazmaları Müzesi olarak hizmet veriyor.

En eskisi 1772 tarihli, çoğunluğu el yazması 475 parça eserin sergilendiği müzeye, tez araştırmaları için akademisyenler ve öğrenciler de geliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Sanat eserlerinin örnekleri müzede mevcut"

Müzenin sorumlusu sanat tarihçisi Tuğba Aydın, medresenin farklı zamanlarda onarımlardan geçtiğini söyledi.

Medresenin uzun yıllar Verem Savaş Dispanseri ve Kanser Erken Tanı Merkezi olarak sağlık hizmetlerinde kullanıldığını vurgulayan Aydın, 2014'te Büyükşehir Belediyesince restorasyona başlandığını anlattı.

Restorasyonun ardından Bursa'ya kazandırılan müzenin konusu itibarıyla Türkiye'de bu anlamda önemli örnekler arasında sayıldığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Muradiye Medresesi, 2. Murad tarafından 1425-1426'da yaptırılan külliyenin parçası, bir eğitim binası. Zamanında önemli ilim adamları burada yetişti. Molla Gürani, 2. Murad'ın tayini ile burada müderrislik yaptı. Daha sonra Fatih Sultan Mehmed'e hem hocalık hem de Bursa kadısı olarak görev yaptı. Medrese binası 14 odadan oluşuyor. Bunun 10 odası ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Sadece Kur'an-ı Kerim değil, bunun dışında okuma kitapları, el yazmalar, Dede Korkut hikayeleri, dua kitapları ve Osmanlı el sanatının örnekleri görülüyor. Ebru, tezhip, ciltçilik ve hat gibi sanat eserlerinin örnekleri müzede mevcut."

[Fotoğraf: AA]

9 ayda 60 bin ziyaretçi

Aydın, müzede Sultan 1. Murad'ın sanduka örtüsü ve Bursa'da metfun diğer padişahların isimlerinin yazılı olduğu levhaların da sergilendiğini anlattı.

Ziyaretçilerin, müzedeki eserlerin nasıl yapıldığına dair görüntüleri izleyebildiğini belirten Aydın, "Ayrıca, yapım malzemeleri de sergileniyor. Sadece vatandaşlar değil, akademisyenler ve tez çalışması yapan öğrenciler de araştırmaları için müzeye geliyor. Ocak ayında açılmasına rağmen 9 ayda 60 bini aşan ziyaretçi potansiyeline sahibiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA