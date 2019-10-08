6 sezon izleyiciyleydi. 80'li yıllardaki aile ve mahalle hayatını samimi anlatımıyla büyük beğeni topladı. Seksenler dizisi, yoğun talep üzerine yeniden TRT ekranlarında.

Mahalle yeni sezonda yine çok canlı. Kadro daha da genişlemiş durumda.

Oyuncu Begüm Öner, çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "2 senelik arada herkes o kadar güzel şeyler söyledi ki... İinsanlar sürekli, 'Yeni bölümler ne zaman başlayacak?' diyerek bizi bu günlere getirdiler yine çok güzel olacağını düşünüyoruz keyfimiz yerinde" dedi.

Oyuncu Hakan Bulut ise, dizinin seyirci kitlesinin çok büyük olduğunu anlattı.

Her gün TRT ekranlarında

Dizinin oyuncularından Ceyhun Fersoy, 3 sezon önceki heyecanının hala üzerinde olduğunu söyledi.

"Yine buluştuk, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 50 dakika olacak ve her gün olacak. Bu yüzden seyirci daha çok tutunacak hem hikayeye hem karakterlere. Çok güzel bölümler bekliyor."

Oyuncular yeniden seyirciyle buluşmanın heyecanı içinde. Oyuncu Berat Yenilmez ve Faruk Sofuoğlu da çok heyecanlı olduklarını belirtti.

Seksenler'in yeni sezon ilk bölümü 11 Ekim Cuma 20.00'de Türkiye-Arnavutluk milli maçından maçından önce, ikinci bölümü 14 Ekim Pazartesi 20.00'de yine Fransa-Türkiye maçından hemen önce yayınlanacak.

Sevilen dizi üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber